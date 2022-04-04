عاجل- ارتفاع جديد فى درجات الحرارة.. تفاصيل الطقس من 4 إلى 9 رمضان

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جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلا ليلا على جميع الأنحاء.
ويوم الثلاثاء 5 إبريل، تسود أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.
وتنشط يوم الأربعاء 6 إبريل، رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
أما يوم الخميس 7 إبريل، تسود أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
ويوم الجمعة 8 إبريل تسود شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
أما يوم السبت 9 إبريل وحتى الأحد 10 إبريل، فتسود شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
ومن المقرر أن تنشر الهيئة بيانا بحالة الطقس كل يوم على حدة.
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