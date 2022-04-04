/690173/أحمد-مهني-مسلسل-الاختيار-يكشف-ضريبة-استعادة-الدولة-وينشط-الذاكرة-المصرية

أشاد النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بقوة وتأثير مسلسل الاختيار3 والتى تكمن فى صياغة مجموعة من الرسائل والكشف عن عدة حقائق وتوثيق جملة من الوقائع بغرض تنشيط الذاكرة المصرية عبر سرد ملحمة التضحيات التي قامت بها الأجهزة الأمنية للتصدي لمخطط إيقاع الدولة المصرية في مربع الفوضى وعدم الاستقرار.

دوت الخليج

أحمد مهني: مسلسل الاختيار يكشف ضريبة استعادة الدولة وينشط الذاكرة المصرية

واضاف مهني، لقد اتسع العنف في تلك الفترة ليشمل كافة فئات المجتمع عبر استهداف مؤسسات الدولة وكل الأطراف المشاركة فى ثورة 30 يونيو، إذ تبنت اللجان النوعية للإخوان عدة أعمال إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، والقضاء والاعلام ورجال الدين، كما لم تسلم دور العبادة من عنف وإرهاب الجماعة.

واكمل عضو مجلس النواب، أن مسلسل الاختيار3 يكشف حجم التحديات التي واجهتها الدولة ما كان يستلزم تقديم عدد من التضحيات ودفع ضريبة لاستعادة الدولة من تلك الأيادي التي سعت لاختطافها وعملت على احداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار من خلال محاولة هدم الدولة ومفاصلها والنيل من أجهزتها ومؤسساتها.

ووجه احمد مهني، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير لفخامة الرئيس السيسي، على ما قام به من اجل استعادة الدولة المصرية والتى كانت مخطوفة على يد الجماعة الارهابية، وقدم التعازى لكل الشهداء الأبرار اللذين ضحوا من اجل مصرنا الحبيبة، والتى لولا هذه التضحيات لما كنا نعمنا بالجمهورية الجديدة والاستقرار السياسي والاجتماعي وبناء الدولة المصرية من جديد.