/690172/كهربا-يفاجئ-الجميع--لاعيبة-الزمالك-كانت-عارفة-إني-أهلاوي-وبيعايروني-كمان

فجر محمود كهربا لاعب الأهلي السابق ولاعب هاتاي سبور التركي الحالي مفاجأة كبرى عن فترة تواجده داخل نادي الزمالك وتعامل زملائه من لاعبي الفارس الأبيض معه أثناء تواجده مع نادي الزمالك وذلك خلال لقاءه مع الإعلامية أسما ابراهيم في برنامج حبر سري على القاهرة والناس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كهربا يصدم جماهير الأبيض: لاعيبة الزمالك كانت عارفة إني أهلاوي وبيعايروني كمان

وقال محمود كهربا : " كنت بزعل أوي لما الأهلي بيخسر وانا في نادي الزمالك، لاعيبة الزمالك كانت عارفة اني أهلاوي وكانوا بيعايروني وقت مالأهلي يخسر ويقوليولي «يالا يا أهلاوي »".

وتابع كهربا : " انا انسان بيعصب عليا نفسي زي ماحصل في مباراة كأس مصر بين الأهلي وحرس الحدود ساعتها حسيت ان صعب عليا نفسي وعيطت على الرغم من اني سجلت هدف واتعادلنا وكسبنا ضربات جزاء، أما فيما يخص بأفضل مساند لي فهي والدتي بكل تأكييد بحس انها كل حاجة عندي وقالتلي تعالي يابني من برا وانا هخليك «تربرب»".

على جانب أخر قال محمود كهربا : " مصطفى يونس بيقول أي كلام، انا مش مقلب وكل شوية يطلع يتكلم عليا، وبيعمل كدة عشان التريند وخلاص، كل ما يجيب أسم كهربا في البرنامج فالناس بتشوفه".

وواصل لاعب الأهلي السابق: " بيراميدز لو عرض عليا فلوس الدنيا مش هوافق، الأهلي غير أي نادي في العالم، لكن لو المارد الأحمر قالي روح بيراميدز انا تحت أمر النادي الأهلي وساعتها هروح عادي".

واستكمل لاعب هاتاي سبورت التركي : " بيراميدز فريق كبير وفريق محترم واكيد سيصل في الوقت المناسب للبطولات لكن اللعب للنادي الأهلي مختلف بشكل كامل، وانا تاني تحت أمر نادي الزمالك".

وتابع كهربا عن العودة لنادي الزمالك : " دكة النادي الأهلي أفضل من اللعب لنادي الزمالك لان النادي الأهلي في حتة تانية خالص وانا مبعرفش أعمل دوشة في الوسط الرياضي مش بتاعتي، لكن كل اللي بيتقال عني حاليا هو اشاعات وحقيقي تعبت منه".

وواصل كهربا عن الفرق بين النادي الأهلي والزمالك في الإدارة : " مايميز النادي الأهلي هو الاستقرار والسيستم في النادي لكن الزمالك يعاني دائما من عدم الاستقرار".

الجدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم تقدم نسخة جديدة من برنامجها "حبر سري" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الفضائية وذلك طوال شهر رمضان 2022. وتضم قائمة ضيوف برنامج حبر سري في رمضان كلا من شيرين رضا وأمير كرارة، وحنان مطاوع، وسوسن بدر، وعمرو يوسف، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومحمود الليثي، وكهربا، ووائل جسار، وكريم فهمي.

كما حصل برنامج حبر سري علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.