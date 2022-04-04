نشاط واسع لـ«مستقبل وطن» في محافظات مصر لدعم الأسر البسيطة..صور

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نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الاثنين.

دوت الخليج

نشاط واسع لـ حزب"مستقبل وطن" في محافظات مصر لدعم الأسر البسيطة

وجاءت فعاليات الحزب كالأتي:-

في محافظة القاهرة،أعلنت أمانة مدينة بدر، عن تنظيم مسابقة بعنوان "مهرجان الفرحة"، وهي ثقافية في المعلومات: "العامة، الدينية، والتاريخية"، لرموز الوطن بمناسبة شهر رمضان الكريم، لرفع المستوى الثقافي للمواطنين، حيث أن جوائز المسابقة عبارة عن (750) بون مشتريات، وكل بون يبلغ قيمته 150 جنيه لشراء سلع استهلاكية من معرض "أهلاً رمضان" الذي ينظمه الحزب داخل المدينة، لافتاً أن القيمة الإجمالية المادية لجميع جوائز المسابقة حتى الأن أكثر من 112 ألف جنيه؛ والذين تقدموا للإجابة أكثر من 2000 متسابق.

وفي محافظة الإسكندرية،تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، إطلاق عدد من المعارض الغذائية بأسعار مخفضة، تخفيفًا على المواطنين في شهر رمضان المبارك، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة، حيث افتتحت أمانات قسم العامرية، وقسم باب شرقي، وقسم المنتزه، وميدان المنشية، معارض لبيع السلع الغذائية المخفضة، التي شهدت إقبالاً كبيراً من الجماهير علي معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية.

وفي محافظة أسوان،تواصل أمانة مركز إدفو، فعالياتها في معرضها "أهلا رمضان"، لبيع السلع الاستهلاكية واللحوم والدواجن والخضار والفاكهة بأسعار مخفضة، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين من كافة قرى ونجوع مركز إدفو، وذلك بمناسبة شهر رمضان ولرفع المعاناة والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وفي محافظة أسيوط،أطلقت أمانة شباب بالمحافظة، حملة إفطار صائم لتوزيع وجبات الإفطار الرمضانية على الصائمين فى جميع القري بمراكز منفلوط وأبنوب وساحل سليم وصدفا وأبو تيج والغنايم وأمانة أول وثان ومركز أسيوط حيث انطلق الشباب إلى الشوارع والميادين والمنازل لتوزيع الوجبات على الصائمين الأكثر استحقاقا، لافتا إلي أن المبادرة مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وتتضمن المبادرة توزيع الأف الوجبات يوميا على الصائمين فى مختلف المراكز من خلال شباب يجوبون القرى والميادين والطرق السريعة لتوزيع وجبات الإفطار وكذلك على المسافرين.

وفي محافظة دمياط، نظمت أمانة مركز كفر البطيخ، فعاليات الاشتراك في مسابقة حفظة القرآن الكريم، بحضور لجنة مشرفة تابعة لمديرية أوقاف دمياط، والتي ينظمها الحزب في إطار اهتمامها بكتاب الله وحفظة القران الكريم وتشجيعهم.

وفي محافظة الفيوم،قام وفد من أمانة الحزب بالمحافظة، بإهداء كرتونة رمضان والتي تحتوي على سلع غذائية جافة إلى العاملين بعدد من المصالح والقطاعات الحكومية، حيث تم اهداء كرتونة رمضان إلى العاملين بمنطقة الفيوم الازهرية من خلال وفد من أمانة الحزب بالمحافظة، وفي نفس السياق، تفقد محافظ الفيوم معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة "خير بلدنا"، الذي ينظمه حزب مستقبل وطن بالتعاون مع إحدى الشركات، بمنطقة المسلة، وشملت الجولة التفقدية، أقسام المعرض المختلفة، والتي اشتملت على السلع الغذائية الأساسية من الأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والبقوليات، والعسل، والعصائر، وغيرها من مستلزمات الشهر المبارك.

وفي محافظة الغربية،افتتحت أمانة مركز قطور، معرض لبيع السلع الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، بجوار مسجد العابد أول طريق قطور الشين، في إطار مواجهة موجة الغلاء والتخفيف من على كاهل المواطن، وفي نفس السياق، وفرت أمانة مركز السنطة، سيارات متحركة وثابتة لتجوب كافة قري المركز، لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والسلع الرمضانية، بأسعار مخفضة، ومساهمة من أمانة المركز لحل كافة المشكلات التي تواجه المواطنين، حيث جاءت المعروضات بجودة عالية وبسعر مخفض لا تقل عن مثيلاتها في السوق الخارجي، وفي الوقت نفسه، نظمت أمانة مركز زفتي، معرض "أهلا رمضان"، لبيع مستلزمات الأسرة المصرية واحتياجاتها بأسعار مخفضة، في قرية نهطاي، وشهد المعرض إقبالاً من أهالي القرية بكثافة وذلك لتوافر كافة السلع الغذائية والمشروبات واللحوم والمفروشات والملابس والأحذية بأسعار مخفضة، حيث أن التخفيض يصل إلى 30% لكل ما يلزم الأسر خلال شهر رمضان الكريم ولمساندة أهالي القرية في التغلب على موجة ارتفاع الأسعار.

وفي محافظة الجيزة،وزعت أمانة مركز أوسيم، توزيع مساعدات المواد الغذائية "الرمضانية"