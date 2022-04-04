/690166/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-3-ريهام-حجاج-وكريم-قاسم-يقعان-في-دائرة-الخطر-بعد-ظهور-شاهد-على-الحادث

مسلسل يوتيرن الحلقة الثالثة، استهلت الأحداث بطلب يارا -ريهام حجاج- من والدها توفيق عبد الحميد مصالحة خالد -كريم قاسم- على والدته، رغبًة منها في عدم التدخل بهذا الأمر.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الثالثة.

انتقلت الأحداث إلى بيت هدى -عبير صبري- وزوجها الذي يصغرها ب 15 عام وهي تنصحه بعدم الحديث مع والدته عنها لأنها تعلم جيدًا أنها لن تغير رأيها فيها.

ريهام حجاج تحاول الإصلاح بين زوجها وشقيقته

اتجهت يارا إلى بيت سارة صديقتها وأخت زوجها يوسف اللاتان أخذا يعاتبان بعضهما، حيث عاتبتها يارا على تواجدها مع حبيبها طارق في ذات البيت دون مراعاة التقاليد والعادات وأن ما فعله شقيقها بها ما هو إلا خوف عليها، وجدير بالذكر أن زوج يارا أرسل ورائها شخص يراقبها وأخبره بأنها ذهبت لشقيقته.

زوج ريهام حجاج يلقن حبيب شقيقته درسًا

لقن يوسف زوج يارا حبيب شقيقته طارق درسًا قويًا بعدما وجدهما معًا في نفس المنزل، على الجانب الآخر أُرسلت ليارا صورًا تجمعها بخالد ومن ثم استهلت في صفع وجهها وقامت بإجراء مكالمة هاتفية مع الأخير ليفكرا سويًا فطريقة تخرجهما من ذلك الفخ.

وقوع ريهام حجاج وكريم قاسم في شر أعمالهما

دخل يوسف على سارة وهي تتحدث مع خالد على الهاتف فقامت سريعًا بإغلاق المكالمة ومازحته عندما سألها عن هوية المتصل فمازحته أنها كانت تتحدث مع دار الافتاء المصرية.

كريم قاسم وزوجته يفكران في خطة للخروج من مأزق الحادث

أخبر خالد زوجته هدى عن أمر صوره مع يارا وأخذ يفكران سويًا عن كيفية الخروج من هذا المأزق وهدأته بأنها ستأخذ رأي مستشار صديقها في إذا ما تم القبض عليه بتهمته قتله للسيدة التي اصطدم فيها بسيارته.

انتهت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى بذهاب يارا وزوجها يوسف إلى شقيقة الأخير حتى يتصالحا لكن الأمر انتهى بمشادات واسعة.

أبطال مسلسل يوتيرن

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، توفيق عبد الحميد، محمد كيلاني، كريم قاسم، هشام عاشور، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، عبير منير، وعدد آخر من الفنانين.