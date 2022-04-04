/690165/حسام-البدري-عن-تعيين-فينجادا-احمد-مجاهد-قالي-عندنا-يوروهات-زيادة-لما-تخلص-هنمشيه

أكد حسام البدري، مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه كان لا يعلم بتواجد فينجادا في الاتحاد عندما تم تعيينه مدربا.

وأضاف "أحمد مجاهد قالي عندنا شويه فلوس زيادة في الاتحاد" يوروهات" ولما يخلصوا هنمشية".

حسام البدري عن تعيين فينجادا:« احمد مجاهد قالي عندنا يوروهات زيادة لما تخلص هنمشيه»

وتابع "مجاهد قالي هنتعاقد مع مدرب أجنبي فقط ولم يتم طرح اسم فينجادا".

وقال الكابتن حسان البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه تعرض للظلم أثناء قيادته المنتخب، بعد الاستغناء عنه، منوها أنه طالب تأجيل الدوري بشكل يخدم المنتخب ولكن لم يستمع احد لهذا الأمر مما أثر على أداء المنتخب وعدم حدوث انسجام بين اللاعبين .

حسام البدري : كنت مصمم على النجاح

وتابع البدري :" ما اخدتش موقف من هذا الأمر لاني كنت مكلف وكنت مصمم في النجاح وهذا ما تم بالفعل وصعدت اول مجموعتي حينها مع المنتخب ولن اخسر اي مباراة".

واستطرد الكابتن حسام البدري :" كل مصلحتي كانت لمنتخب مصر .. ولكن لن يساعدني اخد حيث كانت تحماعات المنتخب قبل المباراة ب ٤٨ ساعه وهذا ما كان يؤدي إلى انعدام الانسجام بين اللاعبين ".

واستطرد الكابتن حسام البدري انا مالقتش مساندة وحرصت على النجاح في المنتخب ، منوها أنه لم يخسر اي مباراة مع المنتخب وتاهلت مع المنتخب اول محموعاتي “.