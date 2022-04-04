/690164/كهربا-يهاجم-مصطفى-يونس-بيقول-أي-كلام-على-مصلجة-الأهلي

شن محمود كهربا لاعب الأهلي السابق ولاعب هاتاي سبور التركي الحالي هجوم كبير على الكابتن مصطفى يونس لاعب وقائد النادي الأهلي السابق وذلك خلال لقاءه مع الإعلامية أسما ابراهيم في برنامج حبر سري على القاهرة والناس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقال محمود كهربا : " مصطفى يونس بيقول أي كلام، انا مش مقلب وكل شوية يطلع يتكلم عليا، وبيعمل كدة عشان التريند وخلاص، كل ما يجيب أسم كهربا في البرنامج فالناس بتشوفه".

وتابع كهربا : "مصطفى يونس بيعمل تريند على حساب الأهلي، المصالح ممكن تخلي ولاد الأهلي يعضوا فيه وحصلت كتير لكن في النهاية يخرج المارد الأحمر هو الكسبان وعشان كدة دايما الأهلي فوق الجميع".

كهربا يهاجم مصطفى يونس :«بيقول أي كلام على مصلجة الأهلي»

وواصل كهربا عن الفرق بين النادي الأهلي والزمالك في الإدارة : " مايميز النادي الأهلي هو الاستقرار والسيستم في النادي لكن الزمالك يعاني دائما من عدم الاستقرار".

وكان قد ظهر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم باالنادي الأهلي السابق واللاعب الحالي في الدوري التركي في البرومو الدعائي للعمل وهو في موقف محرج بسبب برنامج حبر سري، بعدما وقع في فخ أسألة اسماء ابراهيم، عندما سألته عن موقفه عندما كان يلعب في نادي الزمالك ويحرز اهداف في فريق الأهلي، ليجيب بأنه كان لمصلحته، فسألته بخباثة: «فين الانتماء».

حبر سري مع اسما ابراهيم

الجدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم تقدم نسخة جديدة من برنامجها "حبر سري" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الفضائية وذلك طوال شهر رمضان 2022. وتضم قائمة ضيوف برنامج حبر سري في رمضان كلا من شيرين رضا وأمير كرارة، وحنان مطاوع، وسوسن بدر، وعمرو يوسف، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومحمود الليثي، وكهربا، ووائل جسار، وكريم فهمي.

كما حصل برنامج حبر سري علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.