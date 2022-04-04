/690162/رد-فعل-صادم-لـ-حمو-بيكا-بعد-الكشف-عن-مقلب-رامز-جلال

حل حمو بيكا كضحية للحلقة الثالثة من برنامج رامز موفي ستار للمقالب، والذي يعرض عبر شاشة قناة mbc مصر، ومن المتوقع أن تحظى الحلقة بمشاهدات عالية.

دوت الخليج يكشف لكم لحظة اكتشاف حمو بيكا لمقلب رامز جلال وذلك خلال السطور القادمة.

اكتشاف بيكا مقلب رامز جلال

وانهار حمو بيكا على رامز جلال بعد اكتشافه المقلب، حيث قال لـ رامز: ابعد بعيد، هموت قعدني، انا هندي الضغط والسكر كان هيجيلي القلب، واصعب لحظه اني مش فاهم فاندام، يا عم انا تعبان هتموتني، والاستايلست شكتني شكة وحشة، وشعرك قاتل يعني جامد.

برومو وأغنية تتر رامز موفي ستار

وقد ظهر خلال البرومو مع رامز عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد درة وعدد آخر من نجوم الفن.

كما كشفت قناة MBC مصر عن تتر برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال والذي تم عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقد ظهر رامز في التتر يغني الأغنية الرسمية للتر والتي تقول كلماتها: "رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".

قرار إيقاف حمو بيكا

ومن الجدبر بالذكر، أن أصدرت المحكمة الاقتصادية الفترة السابقة حكم بحبس مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا وصديقه الفنان عمر كمال لمدة سنة، في حين أقرت المحكمة ببراءة الراقصة لورديانا وذلك بسبب مقطع فيديو ترقص به الأخيرة على أنغام مهرجان انتي معلمة.

وألزمت المحكمة الاقتصادية حمو بيكا وعمرو كمال بدفع كفالة 10 آلاف جنيها لإيقاف تنفيذ الحكم بالحبس، فضلا عن غرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.