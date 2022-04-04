/690161/حسام-البدري-لـ-رضا-عبد-العال تغيراتي-تدرس-ما-وصلتش-ليك

رد الكابتن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على هجوم رضا عبد العال له بشأن فشله في قيادة المنتخب قائلا:" في فيديوهات لرضا عبد العال بتقول اني اتظلمت مع المنتخب.. ولكن لا احد يعرف ما يحدث داخل الغرف المغلقة".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، مضيفا:” كان عندي رغبة في النجاح ولكنا كملت كنت حققت الهدف الأكبر .. ولكن المعاملات تختلف مع المدرب المصري ، ولو كنت مدرب اجنبي لاكملت مشوراي وحققت فيه النجاح “.

حسام البدري لـ رضا عبد العال:« تغيراتي تدررس ما وصلتش ليك»

ورد البدري على تعليق رضا عبد العال بشأن تغيراته في ماتش الجابون والذي وصفها بسمك لبن تمر هندي قائلا:” تم طرد عمر جابر في هذه المبارة وعملت تغيرات تدرس ماوصلتش لرضا عبد العال “.

وقال الكابتن حسان البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه تعرض للظلم أثناء قيادته المنتخب، بعد الاستغناء عنه، منوها أنه طالب تأجيل الدوري بشكل يخدم المنتخب ولكن لم يستمع احد لهذا الأمر مما أثر على أداء المنتخب وعدم حدوث انسجام بين اللاعبين .

حسام البدري : كنت مصمم على النجاح

وتابع البدري :" ما اخدتش موقف من هذا الأمر لاني كنت مكلف وكنت مصمم في النجاح وهذا ما تم بالفعل وصعدت اول مجموعتي حينها مع المنتخب ولن اخسر اي مباراة".

واستطرد الكابتن حسام البدري :" كل مصلحتي كانت لمنتخب مصر .. ولكن لن يساعدني اخد حيث كانت تحماعات المنتخب قبل المباراة ب ٤٨ ساعه وهذا ما كان يؤدي إلى انعدام الانسجام بين اللاعبين ".

واستطرد الكابتن حسام البدري انا مالقتش مساندة وحرصت على النجاح في المنتخب ، منوها أنه لم يخسر اي مباراة مع المنتخب وتاهلت مع المنتخب اول محموعاتي “.