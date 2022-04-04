صراخ حمو بيكا في برنامج رامز موفي ستار: «يخربيت ابوكوا هفهمكوا ازاي»

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حل مطرب المهرجانات حمو بيكا، ضيف على الفنان رامز جلال في الحلقة الثالثة من برنامج المقالب رامز موفي ستار المذاع عبر قناة «Mbc مصر».

دوت الخليج يرصد لكم حلول حمو بيكا ضيف الحلقة الثالثة من برنامج رامز موفي ستار

صراخ حمو بيكا في رامز موفي ستار

وتوتر حمو بيكا من المقلب بعد تحرك السيارة به، وصاح صارخًا: “يخربيت أبوكوا هفهمكوا ازاي أنا؟”.

سخرية رامز جلال من إطلالة حمو بيكا

ووصف رامز جلال إطلالة حمو بيكا قائلًا: " المعلم حنتيره والراعي الرسمي للفجل والكرنب، جبت البدلة دي من اني مشتل، وايه الدهب ده كله هو أنت رقاصة؟”.

برومو برنامج رامز موفي ستار

هذا وقد كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن البرومو الرسمي لبرنامج «رامز موفي ستار» للفنان «رامز جلال»، المقرر أن يعرض، على شاشة إم بي سي مصر.

ونشر آل شيخ برومو برنامج رامز موفي ستار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على البرومو قائلا: «في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة «إم بي سي» رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه».

مسابقة أحلى صوت لـ حمو بيكا

وقد نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو له وهو يُعلن عن مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا»، وصرح خلال الفيديو أن المهرجان الشعبي صوت الشعب، وأن من سيفوز بالمركز الأول سوف يغني مع حمو بيكا، والفائزين بالمركزين الثاني والثالث لهم جوائز مادية، وعلق حمو على الفيديو وكتب: مسابقة احلي صوت مع بيكا.. لو انت خسران هتطلع برضوا كسبان ، يعني اخسر و اكسب ، واكسب تكسب.

وقد استكمل حمو بيكا تعليقه على الفيديو لكي يشجيع الجمهور على المشاركة في مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا» وقال: لكل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان.

وتابع بيكا، قائلا: قدم كتير .. تكسب كتير، وتم وضع أرقام للتواصل والمشاركة في المسابقة، المقرر إقامتها من يوم 5 مارس الجاري حتى 30 من نفس الشهر.