/690158/أكل-عيش-كهربا-يفجر-مفاجأة-عن-عودته-لنادي-الزمالك

أكد محمود كهربا لاعب الأهلي السابق ولاعب هاتاي سبور التركي الحالي أن دكة الأهلي أفضل من اللعب اساسيا بقميص نادي الزمالك وذلك خلال لقاءه مع الإعلامية أسما ابراهيم في برنامج حبر سري على القاهرة والناس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كهربا يفجر مفاجأة دكة الأهلي

وقال كهربا عن العودة لنادي الزمالك : " دكة النادي الأهلي أفضل من اللعب لنادي الزمالك لان النادي الأهلي في حتة تانية خالص وانا مبعرفش أعمل دوشة في الوسط الرياضي مش بتاعتي، لكن كل اللي بيتقال عني حاليا هو اشاعات وحقيقي تعبت منه".

وتابع كهربا : " انا مشجع للنادي الأهلي قبل ما أكون لاعب ودا ميمنعش اني كان عندي انتماء لأي نادي لعبت فيه قبل كدة، وانا في الزمالك كان عندي انتماء للقميص الأبيض دا أكل عيش في النهاية".

وكان قد ظهر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم باالنادي الأهلي السابق واللاعب الحالي في الدوري التركي في البرومو الدعائي للعمل وهو في موقف محرج بسبب برنامج حبر سري، بعدما وقع في فخ أسألة اسماء ابراهيم، عندما سألته عن موقفه عندما كان يلعب في نادي الزمالك ويحرز اهداف في فريق الأهلي، ليجيب بأنه كان لمصلحته، فسألته بخباثة: «فين الانتماء».

حبر سري مع اسما ابراهيم

الجدير بالذكر أن الإعلامية أسما إبراهيم تقدم نسخة جديدة من برنامجها "حبر سري" عبر شاشة قناة "القاهرة والناس" الفضائية وذلك طوال شهر رمضان 2022. وتضم قائمة ضيوف برنامج حبر سري في رمضان كلا من شيرين رضا وأمير كرارة، وحنان مطاوع، وسوسن بدر، وعمرو يوسف، ومنذر ريحانة، وإسلام إبراهيم، وأحمد صلاح حسني، وأحمد السعدني، ومحمود الليثي، وكهربا، ووائل جسار، وكريم فهمي.

كما حصل برنامج حبر سري علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس.