/690157/محدش-كان-بيسمعلي-حسام-البدري-يكشف-تفاصيل-رحيله-عن-منتخب-مصر

قال الكابتن حسان البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه تعرض للظلم أثناء قيادته المنتخب، بعد الاستغناء عنه، منوها أنه طالب تأجيل الدوري بشكل يخدم المنتخب ولكن لم يستمع احد لهذا الأمر مما أثر على أداء المنتخب وعدم حدوث انسجام بين اللاعبين .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج العرافة تقديم الإعلامية بسمة وهبة المذاع على قناة المحور، متابعا :" ما اخدتش موقف من هذا الأمر لاني كنت مكلف وكنت مصمم في النجاح وهذا ما تم بالفعل وصعدت اول مجموعتي حينها مع المنتخب ولن اخسر اي مباراة".

واستطرد الكابتن حسام البدري :" كل مصلحتي كانت لمنتخب مصر .. ولكن لن يساعدني اخد حيث كانت تحماعات المنتخب قبل المباراة ب ٤٨ ساعه وهذا ما كان يؤدي إلى انعدام الانسجام بين اللاعبين ".

واستطرد الكابتن حسام البدري انا مالقتش مساندة وحرصت على النجاح في المنتخب ، منوها أنه لم يخسر اي مباراة مع المنتخب وتاهلت مع المنتخب اول محموعاتي “.

تدخلات أحمد المنتخب في ادارة المنتخب

ونوه :" كان هناك تدخلات من احمد مجاهد ولكن رفضتها وهذا الأمر كان له سبب في رحيلي والتدخلات مانت في الجهاز الفني واختيارات اللاعبين ".