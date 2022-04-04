/690149/ميرفت-عبد-العظيم-الإختيار-أكد-قوة-مصر-الناعمة-وتأثيرها-فى-وجدان-المصريين

أشادت النائبة الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالجزء الثالث من مسلسل الإختيار” القرار”، مؤكدة أن قوة مصر الناعمة ما زالت هي صاحبة الأثر الأكبر في وجدان المصريين،خاصة إذا واكبت أحداث قريبة عاصرها المصريون وعاشوها بمعاناتها وأفراحها .

دوت الخليج

ميرفت عبد العظيم: الإختيار أكد قوة مصر الناعمة وتأثيرها فى وجدان المصريين

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مسلسل الإختيار فى جزئه الثالث، وثق أحداث عظيمة في تاريخ المصريين ويحميها من العبث والتلاعب، لتبقى شاهدا حقيقيا على تلك الحقبة من عمر الوطن ، حيث أصبح أول عملا يظهر فيه رئيس حالي ويسرد ويكشف دوره التاريخي في حماية الدولة المصرية والشعب المصري من التغول والاختطاف.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.

هذا ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.

وكان تناول الجزء الأول من المسلسل قصة استشهاد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء تصديه لهجوم من الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.