محافظ قنا يجرى جولة ميدانية علي مشروعات حياة كريمة بقرى قوص

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الاثنين، عدد من المشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز قوص، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بتلك المشروعات والإطمئنان على انتظام سير العمل بها.

دوت الخليج

جاء ذلك بحضور النائب أشرف ابوالفضل ، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارةالداخلية، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، والرائد ايهاب الشابورى المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز قوص ، و خالد ابوالوفا منسق عام حياة كريمة بمحافظة قنا.

تفقد الاعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية

محافظ قنا بدأ جولته بتفقد الاعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية ، المقامة على مساحة ٦٠٠م بنسبة تنفيذ للأعمال بلغت ٧٥٪؜ ، كما تفقد محافظ قنا مبنى وحدة التضامن الإجتماعى بقرية المفرجية المقام على مساحة ٦٠٠م ، بنسبة تنفيذ بلغت ٦٨٪؜ من اجمالى الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمبنى ، حيث يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال، وورشة تدريب حرفي وورشة تدريب مهني ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية .

الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات

كما تابع محافظ قنا جولته بقرية الكلالسة ، حيث تفقد بها المنطقة الخدمية التى تقع على مساحة ٧٢٠٠م ، وتضم ٤ منشآت خدمية هى ( مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية ، وحدة صحية ، مركز الأسرة والطفل ) ، والمقام على مساحة ٦٠٠م بحجم تنفيذ ٨٥ ٪؜ من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات به ، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه ( نموذج ٢ ) المقام على مساحة ٦٠٠م ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ، ومكتب إرشاد زراعى ، بنسبة تنفيذ وصلت إلى ٨٢٪؜ ، وتفقد " الداودى " وحدة صحة الأسرة ، التى تقع على مساحة ١٣٥٠م بنسبة تنفيذ ٧٢٪؜ ، طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل .

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة المقام على مساحة ١٣٥٠م ، بنسبة تنفيذ ٧٦٪؜ ، وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل مؤكدا أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ جميع هذه المشروعات فى ٣٠ مايو المقبل .