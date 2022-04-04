كاف يرشح أحمد عبد القادر لأفضل لاعب في أسبوع دوري الأبطال

رشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جناح النادي الأهلي أحمد عبد القادر، للقب لاعب الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهي التي شهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي حسم خلالها المارد الأحمر تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على الهلال السوداني 1-0.
واستغل عبد القادر مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلي على الهلال أمس، الأحد، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلي لربع نهائي البطولة.
وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.
وأكد الجهاز الفني لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً في قدراته ويعول عليه كثيراً في تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم في تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث في لقاء الهلال السوداني الأخير.
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