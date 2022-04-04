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كاف يرشح أحمد عبد القادر لأفضل لاعب في أسبوع دوري الأبطال

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رشح الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جناح النادي الأهلي أحمد عبد القادر، للقب لاعب الأسبوع في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وهي التي شهدت الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، والتي حسم خلالها المارد الأحمر تأهله للدور ربع النهائي بالفوز على الهلال السوداني 1-0.

واستغل عبد القادر مهارته وراوغ دفاع الهلال ليُمرر كرة سحرية إلى حسين الشحات ويُسجل منها الأخير هدف فوز الأهلي على الهلال أمس، الأحد، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويُعلن تأهل الأهلي لربع نهائي البطولة.

وبات أحمد عبد القادر أحد أهم أسلحة الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة بفضل قدرات اللاعب وإمكانياته الفنية العالية، حيث يدفع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بأحمد عبد القادر في التشكيل الأساسي  للفريق الفترة الماضية وظهر اللاعب بشكل جيد للغاية.

 وأكد الجهاز الفني لأحمد عبد القادر إنه يثق تماماً في قدراته ويعول عليه كثيراً في تغيير مجرى المباريات بفضل مهارته التى يمكن أن تساهم في تغيير نتيجة بعض المباريات كما حدث في لقاء الهلال السوداني الأخير.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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