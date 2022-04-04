وزيرة التضامن توجه بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى

جدة - نرمين السيد - وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، بسرعة بحث شكوى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية تشير إلى وجود مواطن فى العقد الخامس من العمر بلا مأوى بمنطقة روض الفرج، علما بأن المواطن ليس لديه القدرة على الحركة بسبب وجود غرغرينا بالساق والقدم، وتنقله مستخدما كرسى متحرك.





وفى هذا الإطار تولى المختصون بالمنظومة، التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى موقع الشكوى، وتم العثور على المواطن فى حالة إعياء شديد، وتولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع مدير مستشفى شبرا العام، وكذلك التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية بشأن نقل المواطن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقييم الحالة الصحية، وفور الانتهاء من إجراءات التقييم الطبى، تولى أعضاء فريق التدخل السريع المحلى إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقى أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايته من مخاطر الشارع.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، بسرعة بحث شكوى ثانية وردت من منظومة الشكاوى الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، تشير إلى وجود فتاه تبلغ من العمر 20 عاما بلا مأوى بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وأن الفتاة تعانى من اضطرابات نفسية، وناشد الأهالى بالقرية المسؤولين برئاسة مجلس الوزراء ووزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإنقاذ الفتاة وحمايتها من التشرد ومخاطر الشارع.

وفى هذا الإطار تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى، وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة بسرعة بحث الشكوى، وتوجه الفريق المحلى إلى موقع الشكوى والعثور على الفتاة وتدعى "ه.ع.أ"، وتبين أن والدها متوفى وأن الأم متزوجة بآخر بمحافظة الإسكندرية وترفض مساعدة الفتاة، وتولى فريق التدخل السريع المحلى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة إيتاى البارود برقم 4039، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى لحالة الفتاة.

وفى سياق متصل تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، التنسيق مع المسؤولين بالأمانة العامة للصحة النفسية ومدير مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة، علما بأن فريق التدخل السريع المحلى تولى نقل الفتاة إلى مستشفى الأمراض النفسية بالمعمورة، وبعرض الفتاة على لجنة التقييم الطبى، وقررت اللجنة إيداع الفتاة بمستشفى المعمورة للأمراض النفسية لتلقى العلاج اللازم لحين تماثلها للشفاء.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى بالوزارة، بسرعة بحث شكوى ثالثة وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، تفيد بأن شاب من إحدى دور الرعاية الاجتماعية يعانى من اضطرابات نفسية وعصبية وفى حالة هياج دائم، الأمر الذى يشكل خطورة على الشاب ونزلاء الدار حيال تصرفاته التى أصبحت خارج سيطرة الجهاز الوظيفى بالدار.

وفى هذا الشأن تولى المختصون بالمنظومة التنسيق مع المسؤولين بفريق التدخل السريع المركزى بوزارة التضامن الاجتماعى ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلى التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة بالتوجه إلى دار الرعاية حل الشكوى، فى حين تولى المختصون بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التنسيق مع مدير مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية.

وفى هذا الإطار تم نقل الشاب إلى مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التقييم الطبى، وفور الانتهاء قررت اللجنة الطبية بمستشفى الأمراض النفسية بالعباسية حجز الشاب لتلقى جميع أوجه الرعاية الصحية لحين تعافيه ونقله إلى دار الرعاية المختصة.