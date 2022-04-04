عاجل- بحضور شكرى.. وزراء الخارجية العرب يعقدون جلسة مع لافروف حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - عقد وزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الإثنين، جلسة مشاورات فى موسكو، مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، بشأن الأزمة فى أوكرانيا.





صرح بذلك المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، فى تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وكان وزير الخارجية سامح شكرى‬⁩ ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية وأمين عام جامعة الدول العربية قد وصلوا، فى وقت سابق اليوم، إلى العاصمة الروسية موسكو، فى إطار زيارتهم الحالية سعيًا نحو المساهمة فى إيجاد حل دبلوماسى للأزمة فى أوكرانيا.

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