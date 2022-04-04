استعدادا لتوريد القمح.. محافظ المنيا يعلن جاهزية 44 موقعا تسويقيا

جدة - نرمين السيد - وجه أسامة القاضى محافظ المنيا، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينها لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين للمبادرة فى عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائى وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالي والذى يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التى يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ اليوم الاثنين، لبحث ومناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم توريد القمح المحلى وذلك بحضور إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، المهندس محمد شتا مدير البنك الزراعي ومديري الجمعيات الزراعية، وممثلى الإصلاح الزراعى وعدد من الجهات المعنية.

وأعلن محافظ المنيا، أنه تم حصر جميع المساحات المنزرعة بالقمح بالتنسيق مع مديريتى الزراعة والتموين والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية، وذلك لوضع تصور لكميات القمح المنزرعة، ومقارنتها بكميات القمح الموردة بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على التسويق، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من جميع الملاحظات الخاصة بموسم التوريد العام الماضى والعمل على تلافيها لضمان توريد الكميات المطلوبة.

وشدد محافظ المنيا على حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة، إلا بعد الحصول على تصريح لذلك من جهات التسويق، وفقا لضوابط وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مصادرة السيارة والكميات المضبوطة، وتكثيف المتابعة الميدانية لرصد محتكرى محصول القمح.

ووجه "القاضى" خلال الاجتماع بتبنى مبادرة لدعم أصحاب الزراعات الصغيرة من خلال تجميع المحصول من أصحاب الحيازات الزراعية الخاصة، بالتعاون الكامل مع مديريتى التموين والزراعة والجمعيات الزراعية وتوفير سيارات النقل اللازمة من خلال الوحدات المحلية أو بعض الجهات المساندة ونقل المحصول للشون والصوامع المخصص لذلك، على أن يتولى مندوب من كل جمعية زراعية مساندة المزارعين الموردين للقمح فى إنهاء كافة الإجراءات.

وأعلن المحافظ عن جاهزية 44 موقعا تسويقيا لاستقبال محصول القمح منها 7 صوامع معدنية وعدد 5 هناجر تابعة للبنك الزراعى وعدد 3 شون أسمنتية تابعة للبنك الزراعى و3 مستودعات ومخازن تابعة للبنك الزراعى وكذلك 26 مركز تجميع منها 24 مركز تابع للبنك الزراعى وموقعين للمطاحن.

ووجه المحافظ غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالمتابعة يوميا لأعمال التوريد والتنسيق مع غرف العمليات بالمراكز والمديريات، كما تقوم الغرفة باستقبال أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح وهى الخط الساخن 114، غرفة العمليات الرئيسية 2320001، 2342200.