محافظ سوهاج: 456 مشروعا للصرف الصحى بقرى حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال طارق الفقى محافظ سوهاج، إن إجمالى مشروعات الصرف الصحى المدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" بلغ 456 مشروعا بمختلف قرى المحافظة المستهدفة بالمبادرة.





وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تشمل إقامة "محطات رفع، محطات معالجة، شبكات انحدار، وخطوط طرد"، وقد بدأ العمل فى جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.. لافتا إلى أن مشروعات الصرف الصحى الجارية منها 103 مشروعات بمركز جرجا و92 مشروعا بمركز المنشأة و90 مشروعا بمركز البلينا و50 مشروعا بمركز دارالسلام و47 مشروعا بمركز المراغة و38 مشروعا بمركز ساقلتة و36 مشروعا بمركز طما.

وذكر محافظ سوهاج أن عدد محطات الرفع التى يجرى العمل بها بلغ 155 محطة بالإضافة إلى 10 محطات لمعالجة الصرف الصحى، مؤكدا المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بتلك المشروعات التى تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى المحافظة.