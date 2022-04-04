وأوضح المحافظ، فى تصريح اليوم الاثنين، أن هذه المشروعات تشمل إقامة "محطات رفع، محطات معالجة، شبكات انحدار، وخطوط طرد"، وقد بدأ العمل فى جميع المشروعات المدرجة بنسب تنفيذ متفاوتة.. لافتا إلى أن مشروعات الصرف الصحى الجارية منها 103 مشروعات بمركز جرجا و92 مشروعا بمركز المنشأة و90 مشروعا بمركز البلينا و50 مشروعا بمركز دارالسلام و47 مشروعا بمركز المراغة و38 مشروعا بمركز ساقلتة و36 مشروعا بمركز طما.
وذكر محافظ سوهاج أن عدد محطات الرفع التى يجرى العمل بها بلغ 155 محطة بالإضافة إلى 10 محطات لمعالجة الصرف الصحى، مؤكدا المتابعة المستمرة لجميع المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء بتلك المشروعات التى تعد نقلة نوعية غير مسبوقة لقرى المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ سوهاج: 456 مشروعا للصرف الصحى بقرى حياة كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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