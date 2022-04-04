/690151/جابر-نصار شيكولاته-بالحشيش-تنتشر-في-الأسواق-وعلى-الجميع-توخي-الحذر

استنكر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة سابقا، بيع منتج الشيكولاتات في الاسواق والمولات ومحطات البنزين وضمن مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش ، محذرا الجميع من هذا الامر لما قد يتسبب فيه من مشاكل في العمل أو الحياة العامة.

دوت الخليج

جابر نصار: شيكولاته بالحشيش تنتشر في الأسواق.. وعلى الجميع توخي الحذر

جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعى بعضها طلب الجهات التى ينتمون إليها تحليل تعاطى المخدرات فجأة ، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الأفيون ، الأمر الذى يعرضهم لعقوبات قاسية تصل إلي الفصل من الوظيفة علي الرغم من أنهم لايدخنون حتي السجائر”.

وتابع:” وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبري ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات من مكوناتها نسبة معتبرة من مخدر الخشخاش . وهذا أمر أصبح مباحاً في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا ، ولكن تداولها وتناولها مع العلم بحقيقتها وكونها بها مخدر الخشخاش يشكل جريمة تعاطى أو إتجار بحسب الأحوال، وهو مايفسر الظاهرة سالفة الذكر ، ولذلك نرجو من الجميع توخي الحذر “.