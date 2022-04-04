/690150/اليوم-كهربا-في-ضيافة-برنامج-حبر-سري-رمضان-2022

تستقبل أسما ابراهيم اليوم الاثنين في تمام الساعة السادسة والثلث، لاعب كرة القدم الشهير محمود كهربا والذي يعد ضيفها الثاني في رمضان 2022 بعد الفنان أمير كرارة.

دوت الخليج يرصد استضافة كهربا على برنامج حبر سري

يكشف كهربا خلال حلوله ضيف على برنامج “حبر سري”، المذاع على قناة القاهرة والناس عدد من الأسرار التي يصرح بها لأول مرة، فضلا عن موعد اعتزاله، وتفاصيل انضمامه لنادي الزمالك في الوقت الذي ينتمي به للنادي الأهلي.

كهربا يتعرض لموقف محرج بسبب اسما ابراهيم

وكان قد ظهر لاعب كرة القدم كهربا في البرومو الدعائي للعمل وهو في موقف محرج بسبب برنامج حبر سري، بعدما وقع في فخ أسألة اسماء ابراهيم، عندما سألته عن موقفه عندما كان يلعب في نادي الزمالك ويحرز اهداف في فريق الأهلي، ليجيب بأنه كان لمصلحته، فسألته بخباثة: «فين الانتماء».

ضيوف برنامج حبر سري

هذا وظهر خلال البرومو الدعائي الأول لبرنامج حبر سري كلا من الفنان أمير كرارة، شيرين رضا، سوسن بدر، حنان مطاوع، أحمد صلاح السعدني، وائل جسار، محمود الليثي، فضلا عن عدد من النجوم التي لم تكشف أسما ابراهيم عنهم بعد، من المقرر أن يكونو في ضيافة الموسم الثاني في رمضان 2022؟

وكان أمير كرارة هو أول ضيوف برنامج حبر سري في رمضان 2022، اذ فجر خلاله عدد من التصريحات من بينهم أنه بدأ مهنة التمثيل من خلال ظهوره في البرامج مثل برنامج الاعلامي عمرو أديب وغيره بمقابل مادي 50 جنيه، أما عن الأزمة التي مر به وتمنى بسبب العمل خارج مصر، فقال: “بحب اليوم اللي قولت هسيب فيه مصر، شوفت كرم مشوفتهوش في حياتي”.

وتابع: “بعد بعد مسلسل ما المنتجين مكنوش بيردو عليا فقررت اني همشي، جالي استاذ محمد عبد الحميد وقالي هنعمل كلبش، ورفضت وكان عندي حالة يأس، كنت متمسك بشعري ومكنتش هعرف أعمل الشخصية دي ولا لا، بس عملت المسلسل ده وكرم ربنا نزل فجأة وكأنه قال السنة دي أنا مش هزعلك، فوقني وخلاني أعرف اختيار ازاي”.

الموسم الأول من حبر سري

جدير بالذكر، أنه حققت أسما إبراهيم نجاح ساحق في الموسم الاول من البرنامج، وقد استضافت عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربى من بينهم إلهام شاهين وأصاله نصر واحمد السقا وحسن الرداد وراغب علامة وسمية الخشاب وفيفي عبدة وأحمد فهمي وهاني شاكر.

كما حصل البرنامج علي العديد من الجوائز، منها جائزه أفضل برنامج فني لعام 2021 في دبي ومصر، والبرنامج من إخراج ميلاد أبي رعد ويعرض علي شاشة قناة القاهرة والناس