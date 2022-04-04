/690145/تعرف-على-ضحية-رامز-جلال-في-ثالث-حلقات-برنامج-المقالب-رامز-موفي-ستار

يقع اليوم الأثنين الموافق ثالث أيام شهر رمضان الكريم، مطرب المهرجانات حمو بيكا كثالث ضحايا رامز جلال في برنامج «رامز موفى ستار» المقرر عرضه مباشرًة بعد أذان المغرب عبر شاشة قناة «Mbc مصر».

دوت الخليج يكشف لكم عن ثالث ضحايا برنامج رامز جلال للمقالب «رامز موڤي ستار»

برومو برنامج رامز موفي ستار

ومن الجدير بالذكر، أن كشف المستشار تركي آل الشيخ، عن البرومو الرسمي لبرنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان المقرر أن يعرض بعد صلاة المغرب على شاشة إم بي سي مصر.

ونشر آل شيخ حينها برومو برنامج رامز موفي ستار عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق على البرومو قائلًا: «في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة، وفي شهر رمضان المبارك، للسنة الثانية على التوالي، على قناة «إم بي سي» رامز موفي ستار، برعاية هيئة الترفيه».

ضحايا برنامج رامز موفي ستار

وقد ظهر خلال البرومو مع رامز عدد من نجوم الفن، أبرزهم: ، عائشة بن أحمد، مايان السيد، غادة عادل، عمرو يوسف، أحمد فتحي، هنا الزاهد درة وعدد آخر من نجوم الفن.

كما كشفت قناة MBC مصر عن تتر برنامج المقالب «رامز موفي ستار» للفنان رامز جلال والذي تم عرض أولى حلقاته يوم السبت الماضي الموافق أول أيام شهر رمضان الكريم.

وقد ظهر رامز في التتر يغني الأغنية الرسمية للتر والتي تقول كلماتها: "رامز رامز موفي ستار.. استر استر يا ستار.. اللي فات كان دلع.. واللي جاي وجع وجع.. النجم نجم وانت نجم كبير عالي المقام.. هوليوود شافوك واختاروك سيبك من الأجر كام.. العالمية بتناديك والعين.. هتعدي يا ابن الإيه وتقف بطل قصاد فان دام.. بالصلاة بالصلاة على النبي.. الأكشن عربي مهواش أجنبي.. ولا ضغط كل دي إشاعات على النت.. الصلاة بالصلاة الصلاة على النبي.. الضرب هييجي هنا في مقلبي".

مسابقة أحلى صوت لـ حمو بيكا

وقد نشر مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فيديو له وهو يُعلن عن مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا»، وصرح خلال الفيديو أن المهرجان الشعبي صوت الشعب، وأن من سيفوز بالمركز الأول سوف يغني مع حمو بيكا، والفائزين بالمركزين الثاني والثالث لهم جوائز مادية، وعلق حمو على الفيديو وكتب: مسابقة احلي صوت مع بيكا.. لو انت خسران هتطلع برضوا كسبان ، يعني اخسر و اكسب ، واكسب تكسب.

وقد استكمل حمو بيكا تعليقه على الفيديو لكي يشجيع الجمهور على المشاركة في مسابقة «أحلى صوت مع حمو بيكا» وقال: لكل الناس اللي نفسها تكون مؤدية مهرجانات اشترك دلوقتي في مسابقة احلي صوت مع بيكا .. المركز الاول هيغني مهرجان معايا .. وكل الخسران مش هيروح زعلان و هنسجلو اغنية وهيستلم شهاده تقدير عشان محدش يكون زعلان.

وتابع بيكا، قائلا: قدم كتير .. تكسب كتير، وتم وضع أرقام للتواصل والمشاركة في المسابقة، المقرر إقامتها من يوم 5 مارس الجاري حتى 30 من نفس الشهر.