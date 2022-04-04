محافظ قنا يفاجئ المجمعات الإستهلاكية بقوص لمتابعة أسعار السلع الغذائية

فاجأ اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، عدد من المجمعات الإستهلاكية ومعرض أهلا رمضان بمدينة قوص للإطمئنان على أسعار السلع الغذائية وجودة المنتجات المعروضة .

دوت الخليج

جاء ذلك النائب أشرف ابوالفضل، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب ، و أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ، والمقدم تامر النجار رئيس مباحث التموين، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، ورائد هارون مدير عام فرع جهاز حماية المستهلك بقنا، و خالد ابوالوفا منسق عام حياة كريمة بقنا .

الالتزام بالأسعار الإسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاه فى الأسعار

شدد محافظ قنا على الالتزام بالأسعار الإسترشادية المحددة وعدم التلاعب والمغالاه فى الأسعار ، كما إلتقى بعدد من المواطنين وحرص على سؤالهم عن آرائهم في أسعار السلع الغذائية والضرورية.

تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم

محافظ قنا أن هناك متابعة مستمرة لحركة الأسواق وتوافر السلع الغذائية والضرورية تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين طوال الشهر الكريم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بالمرور الميداني يوميا على المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر المخصصة لبيع السلع الغذائية الأساسية للتأكد من توافر الكميات والأسعار المناسبة ووجود عروض وتخفيضات حقيقية للأسعار ، مؤكدا أنه توجد أرصدة كافية من السلع والمنتجات الأساسية فى جميع المخازن ومنافذ البيع .

ارتفاع غير مبررة في أسعار السلع

وناشد الداودى المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى ارتفاع غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو عن طريق الاتصال بالأرقام التالية 0963336327- 096333638 أو ارسال الشكوى عبر الفاكس 0963336329 .