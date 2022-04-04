استعدادا للموسم الجديد .. محافظ قنا يتفقد صوامع وشون تخزين القمح بقوص

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاحد، صوامع وشون تخزين القمح بمدينة قوص ، استعدادا لموسم توريد القمح للعام الجديد ٢٠٢٢
جاء ذلك بحضور النائب أشرف ابوالفضل ، والنائبة سناء الحسانى عضوا مجلس النواب ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة ، والدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة ، و شاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص ، و خالد ابوالوفا ممثل مؤسسة حياة كريمة بقنا .
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وأوضح محافظ قنا، أن مدينة قوص تضم صومعة لتخزين القمع بسعة ٤٠ ألف طن ، بالإضافة إلى بانكر بسعة ٢٥ ألف طن ، وشونة بسعة ٥ آلاف طن ، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت لإستقبال موسم توريد القمح لعام ٢٠٢٢ ، المقرر بدءه فى ٨ إبريل الجارى ، حيث تم تجهيز ٤ صوامع و ٦ شوّن ، و مركزىّ تجميع ، وبانكر لإستقبال القمح بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى ٢٢٨ ألف طن .
موسم توريد القمح العام الماضى
و قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى إستلام ١٧٣ الف و ٥٠٠ طن قمح ، ومن المتوقع هذا الموسم توريد ٢٠٠ الف طن ، حيث تم توريد ١٧٢٤ كجم قمح خلال الموسم الحالى بصوامع قنا المعدنية، مؤكدا أن وسائل التخزين آمنة تماما وتضمن الحفاظ على جودة وسلامة الغلال لفترات طويلة .
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