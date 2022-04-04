/690133/صالح-الشيخ-يشكر-الرئيس-على-تجديد-الثقة-وتعيينه-رئيسا-للتنظيم-والإدارة

وجه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الشكر لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية على تجديد ثقته، وتعيينه رئيسًا للجهاز، مؤكدًا تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه فخامة الرئيس لملف الإصلاح الإداري.

دوت الخليج

صالح الشيخ يشكر الرئيس على تجديد الثقة وتعيينه رئيسًا للتنظيم والإدارة

وجدد عهده على مواصلة العمل لرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة للقيام بدوره التنموي، واستكمال تنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال، يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن.

من الجدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت في عددها الصادر في 2 أبريل الجاري، قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 135 لسنة 2022، بتجديد تعيين السيد الدكتور صالح الشيخ رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير، لمدة عام اعتبارًا من 10/4/2022.

وكان الرئيس السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، اليوم، بتجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام.

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من 10-4-2022.

و تم نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الاثنين الموافق 4\4\2022، بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2021، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.