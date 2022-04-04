/690125/رصف-٢١-طريق-بشرق-مدينة-كوم-حمادة-بتكلفة-٦مليون-و٥٠٠-ألف-جنيه

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، اليوم الاثنين، قرب إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ م وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

دوت الخليج وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة برئاسة اللواء عماد الدكروري بمتابعة أعمال الرصف بمنطقة شرق المدينة لـعدد ٢١ شارع بتكلفة إجمالية ٦ مليون و٥٠٠ الف جنية وذلك لتحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين . مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وأكد اللواء المحافظ أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى، وتيسير حركة المرور، وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم داخل محافظاتهم . الإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية وشدد على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة .

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