حسام موافي يكشف حقيقة الإصابة بالسكر لمن يأخذ علاج كورتيزون

أكد الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن دخول كلية الطب بداية الهداية الحقيقية للإنسان.
وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما" والمذاع عبر قناة صدى البلد"، مساء اليوم الاثنين، أن ما يتردد بأن علاج الكورتيزون يسبب مرض السكر أمرا منتشر بقوة، متابعا أن هذا الأمر غير دقيق ونسبة من يأتي لهم السكر وصل لـ 30% فقط و70% لا يصابوا بمرض السكر.
وتابع الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، أن :"الكورتيزون يفضح المريض اللي شايل صفة السكر، وليس يسبب السكر".
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