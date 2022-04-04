محافظ قنا يجرى جولة ميدانية على مشروعات حياة كريمة بقرى قوص

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ قنا أشرف الداودى، اليوم الاثنين، عددًا من المشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز قوص، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية بتلك المشروعات والإطمئنان على انتظام سير العمل بها.





وبدأ المحافظ جولته - حسب بيان - بتفقد الأعمال الإنشائية بوحدة صحة الأسرة بقرية المفرجية، المقامة على مساحة 600م بنسبة تنفيذ للأعمال بلغت 75٪؜، كما تفقد مبنى وحدة التضامن الاجتماعى بقرية المفرجية المقام على مساحة 600م، بنسبة تنفيذ بلغت 68٪؜ من اجمالى الأعمال الإنشائية والتشطيبات بالمبنى، حيث يضم فصول حضانة ومكاتب للتأهيل ومكاتب إدارية واستقبال، وورشة تدريب حرفى وورشة تدريب مهنى ووحدة اجتماعية ووحدة تدخل مبكر للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة ووحدة مشورة اقتصادية.

وتابع محافظ قنا جولته بقرية الكلالسة، حيث تفقد بها المنطقة الخدمية التى تقع على مساحة 7200م ، وتضم 4 منشآت خدمية هى (مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، وحدة صحية، مركز الأسرة والطفل)، والمقام على مساحة 600م بحجم تنفيذ 85٪؜ من الأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات به، كما تفقد مبنى مجمع الخدمات الزراعيه (نموذج 2) المقام على مساحة 600م ، ويضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية، ومكتب إرشاد زراعى، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 82٪ ، وتفقد كذلك وحدة صحة الأسرة، التى تقع على مساحة 1350م بنسبة تنفيذ 72٪؜ ، طبقًا لمعايير التأمين الصحى الشامل.

واختتم المحافظ جولته بمتابعة الأعمال الإنشائية بمركز الأمومة والطفولة المقام على مساحة 1350م ، بنسبة تنفيذ 76٪ ، وسوف يضم حضانة للطفل ومشغل فتيات ومعرض لمنتجات المركز بالإضافة إلى عدد من الخدمات التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى للتنمية الاقتصادية والتمكين الاقتصادى للنساء وإشراكهم فى سوق العمل، مؤكدًا أنه من المقرر الإنتهاء من تنفيذ جميع هذه المشروعات فى 30 مايو المقبل.