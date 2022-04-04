رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع ومستلزمات الإنتاج

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس إبراهيم السجينى، مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بتوجيه الشكر لاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية على التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة فى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، معربا عن تقديره الكبير لهذه الجهود.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هدف هذا الاجتماع هو الاطمئنان على توافر مستلزمات الإنتاج، خصوصًا المرتبطة بالصناعات الغذائية، مؤكدا أن الحكومة ستعمل، بالتنسيق مع البنك المركزى، على تيسير إجراءات الحصول على مستلزمات الإنتاج، وتذليل أى عقبات قد تواجهها.

وتقدم المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، بالشكر لرئيس الوزراء على الاهتمام الذى يوليه لملف الصناعة وتعميق التصنيع المحلى، والمتابعة الدورية مع الصناع بشأن سبل النهوض بالقطاع، وما يتعلق بمسألة توافر مستلزمات الإنتاج.

وأكد السويدى، أن الصناع المصريين أسهموا بشكل كبير فى توفير المنتجات المختلفة فى السوق المصرية، خلال الفترة الماضية، والتى شهدت نقصا عالميا فى المعروض من السلع بسبب الأزمة الروسية – الأوكرانية، كما أن المصانع المصرية توفر الملايين من فرص العمل للمصريين، ولذا فيجب الاستمرار فى دعم هذا القطاع المهم، وتوفير احتياجاته.

وفى غضون ذلك، أعرب أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عن شكره للحكومة على اهتمامها وتواصلها المستمر مع الغرفة منذ اندلاع الأزمة، لافتا إلى أن السلع متوافرة فى الأسواق، ولا يوجد نقص فى أى سلعة.

وأضاف الجزايرلى: المهم حاليا هو ضبط سلسلة الإمداد لتوفير مخزون مما نحتاجه من مستلزمات للعملية الانتاجية، فيما يتعلق بخامات التصنيع، خاصة للسلع الغذائية.

فيما أشار الدكتورعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أنه سيتم التنسيق بشأن إعلان الأسعار العادلة للسلع المختلفة، لضمان عدم المغالاة فى الأسعار، مؤكدا نجاح جهود التنسيق بين الحكومة والغرف التجارية لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.