محافظ قنا يتفقد صوامع وشون تخزين القمح بقوص

جدة - نرمين السيد - وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم - أن قوص تضم صومعة لتخزين القمع بسعة 40 ألف طن، بالإضافة إلى بانكر بسعة 25 ألف طن، وشونة بسعة 5 آلاف طن، مشيرا إلى أن المحافظة استعدت لاستقبال موسم توريد القمح لعام 2022، المقرر أن يبدأ 8 أبريل الجارى، حيث تم تجهيز 4 صوامع و6 شوّن، ومركزى تجميع، وبانكر لاستقبال القمح بإجمالى سعة تخزينية تصل إلى 228 ألف طن.
من جانبه، قال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المحافظة نجحت خلال موسم توريد القمح العام الماضى فى استلام 173 ألفًا و500 طن قمح، ومن المتوقع هذا الموسم توريد 200 ألف طن ، حيث تم توريد 1724 كجم قمح خلال الموسم الحالى بصوامع قنا المعدنية أول أمس، مؤكدًا أن وسائل التخزين آمنة تمامًا وتضمن الحفاظ على جودة وسلامة الغلال لفترات طويلة.
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