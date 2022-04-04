حياة كريمة.. بائع غزل البنات يضرب مثالا فى رضا النفس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال بائع غزل البنات، إنه يخرج للعمل فى تمام الساعة التاسعة صباحا، مضيفًا: "الحمد لله الشغلانة تكفينى، ومافيش حاجة نقصانى الحمد لله، الشغلانة بتدخلى من 80 إلى 100 جنيه".
وأهدت مؤسسة حياة كريمة مبلغ إلى البائع يساوى قيمة البضاعة لمدة شهر، وأثناء سيره يقابل أحد الأشخاص "متفق مع البرنامج" ويخبره أنه باع بضاعة ولكن صاحب البضاعة يحتاج باقى الثمن، ليعطيه بائع غزل البنات ما يحتاجه.
كما يلتقى سيدة "متقفه مع البرنامج"، تطلب من بائع بطاطا الحصول على قطعة ولكنه يمنعها ليقوم بائع غزل البنات بشراء البطاطا لها.
وأهدت مبادرة حياة كريمة بائع غزل البنات ميدالية بطل المبادرة، وعن أحلامه قال: "الحمد لله، الصحة وخلاص، أنا حلمى متحقق والحمد لله ابنى الكبير صنايعى والصغير معاه كلية حقوق، وكفاية الميدالية، الغنى غنى النفس وربنا أعطانا"، ليتم إهداء البائع مبلغ مالى آخر.
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