شيخ الأزهر: النبى أخبرنا أن هناك أسماء لله لا يعلمها أحد غيره عز وجل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الإمام الأكبر، فى حديثه اليوم الاثنين، عن أسماء الله الحسنى ببرنامجه "حديث الإمام الطيب" - أن لله 99 اسما؛ مستدلا بحديث النبى (صلى الله عليه وسلم) حين قال إنه إذا كان النبى حدد الأسماء الحسنى بـ99 اسما، فهل هذا يعنى أنهم 99 اسما فقط؟، أم أن هناك أسماء أخرى؟، فكثير من العلماء يقول "نعم"، كما ان الحديث بـ99 اسما لكن هناك حديث آخر يفيد بأن هناك أسماء أكثر من ذلك، وهو دعاء النبى (أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك).. موضحا أن الشاهد فى الحديث فى العبارة الأخيرة، وهى عبارة استأثرت به فى علم الغيب عندك، أى لا يعلمه إلا الله.

وبين معنى (من أحصاها دخل الجنة)، قائلا "البعض يظن أن من رددها دخل الجنة، لكن من غير المعقول أن يترتب ثواب هائل وضخم وهو الفوز بجنة النعيم على حفظ أو ترديد 99 اسما، وإنما معنى من أحصاها أى أحصاها علما وعملا.

وتابع الطيب: أن "المطلوب من الإنسان أن يتشبه بما يستطيع أن يتشبه به على قدر طاقة البشرية من أخلاق ومعانى هذه الأسماء، هذا هو الذى أحصاها علما وأحصاها تشبها، ومعلوم أن الذى يتشبه بالصبور والشكور والغفور؛ فهذا بالطبع هو الطريق الموصل إلى الجنة".

وحول ما إذا كانت الأسماء توقيفية أم لا؟، قال فضيلة الإمام الأكبر "إن الذين قالوا نلتزم بالحديث والـ99 أسما، فقالوا نتوقف عند الدعاء بها وأن نسمى الله بها فى حدود ما ورد بالشرع وهو الـ99، ولا أسميه باسم آخر جميلا أو حسنا مهما كان لائقا بجلاله وجماله، لأن الله قال أدعونى بهذه الأسماء.