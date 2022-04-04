محافظ كفر الشيخ: لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، أنه لا تهاون مع محتكرى السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مشيرا إلى استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار فى السلع المدعمة فى السوق السوداء بغرض التربح.





وأوضح المحافظ - فى بيان، اليوم - أن الحملات التى تم شنها تمكنت من تحرير 85 محضرا متنوعا للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز، مشيرا إلى توافر السلع المتعددة فى المنافذ المتعددة والأسواق. وأشار إلى أن الحملات تأتى فى إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغيرالصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجارى، ومحتكرى السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين، بتوجيهات محافظ كفر الشيخ جمال نورالدين، والسكرتير المساعد المهندسة عايدة ماضى.

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