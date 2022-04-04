قافلة طبية لعلاج 2018 حالة بقرية شريف باشا ببنى سويف ضمن حياة كريمة

جاء ذلك عقب استعراض المحافظ، اليوم الاثنين، تقريرًا أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، حيث تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية خلال يومى "السبت والأحد" الماضيين بقرية شريف باشا مركز بنى سويف، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات.
كما تضمنت القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لـ 100 مواطن، عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا ، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا، الأمراض غيرالمعدية الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 104 مواطنين.
من جهته، أشار وكيل وزارة الصحة محمد يوسف إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى.
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