محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات الحكومية بقرية خزام بحياة كريمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجراها محافظ قنا ظهر اليوم الإثنين، لمتابعة التشطيبات النهائية بمجمع الخدمات، رافقه أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وشاذلى البرنس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وأوضح المحافظ أن المجمع يقع على مساحة 725 مترا مربعا ويتكون من ثلاثة طوابق، بنسبة تنفيذ بلغت 100% وجار الانتهاء من أعمال توصيل المرافق (الكهرباء، المياه، الصرف)، لافتا إلى أنه يجرى تدريب الموظفين المقرر عملهم بالمجمع، ومن المقرر تسليمه للجهات المختصة تمهيدا لبدء العمل به خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار "الداودى"، إلى أن مجمع الخدمات يضم مقرا للوحدة المحلية للقرية، ومكتب تموين ، وشهر عقارى، وسجل مدنى، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة إلى مركز تكنولوجى بهدف توفير الخدمات الأساسية التى يحتاجها المواطن فى مكان واحد دون أن يتكبد عناء التنقل بين المؤسسات.

وأضاف المحافظ أن هذا المجمع أحد 19 مجمعا خدميا يتم إنشاؤها، ضمن مبادرة حياة كريمة، بواقع (5 مجمعات بمركز أبوتشت، 5 مجمعات بمركز دشنا، 5 مجمعات بمركز قوص ، 3 مجمعات بمركز فرشوط ، مجمع واحد بمركز الوقف )، مؤكدا أن هذه المجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف المصرى من الخدمات الإجرائية التى تقدمها الجهات المختلفة، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.