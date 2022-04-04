نشرة أخبار الفن: مسلسل مين قال يتصدر منصة شاهد.. فاتن أمل حربي تستغيث بأبطال سوتس.. وهذا بيان الموسيقيين لمتداولي الأخبار المزيفة

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شهدت الساحة الفنية اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر ابريل الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، والمتنوعة بين ما هو سيء وما هو مبهر وهو ما سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

مسلسل مين قال تريند شاهد

احتل مسلسل مين قال الذي يخوض بطولته الفنان احمد داش والفنان الكبير جمل سليمان، المركز الأول على منصة شاهد Vip، متفوقا على كلا من مسلسل توبه من بطولة الفنان عمرو سعد ومسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم وبرنامج رامز موفي ستار للفنان رامز جلال.

استغاثة فاتن أمل حربي بأبطال مسلسل سوتس

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي محادثة طريفة بين أبطال مسلسل سوتس بالعربي للفنان أسر ياسين، والفنان أحمد داود، بطلة مسلسل “فاتن أمل حربي” الفنانة نيللي كريم، الذي طلبت منهم مساعدتها في قضة فاتن.

فكتبت الفنانة نيللي كريم منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت فيه: “هل ممكن الشباب الجامد الي في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن و يجيبو حقها من سيف الدندراوي ؟”، ليرد عليها اسر ياسين مستعينا باسم شخصيتها في مسلسل بـ 100 وش الذي جمعهم في رمضان قبل الماضي: “إلا شوجر”، بينما علق لها الفنان أحمد داود، قائلا: “ تعاليلى بكرة الساعة 4 اللوكيشن .. أقصد المكتب”.

نقابة المهن الموسيقية تصدر بيان شديد اللهجة لمزيفي الأخبار

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان شديد اللهجة للصحفيين وعدد من المنصات الاعلامية، تهاجم به الشائعات التي تصدر مؤخرا على لسان الفنان هاني شاكر، جاء على النحو الأتي: تهيب نقابة المهن الموسيقية بالسادة الصحفيين والمواقع والمنصات الإعلامية توخي الدقة وميثاق الشرف الإعلامي فيما ينشرونه عن نقابة المهن الموسيقية حيث دأبت مؤخرآ بعض المواقع والمنصات الإعلامية الزج بأسم الفنان هاني شاكر فيما ينشر من أخبار أوقرارات علي غير الحقيقية.

وتابع البيان: وننوه أن جميع قرارات الإحالة للتحقيق أوالوقف أوحتي العقوبة صادرة عن مجلس النقابة بعد التحقيق من الشؤون القانونية والإحالة إلي مجلس النقابة مع التوصية بما اسفرت عنه التحقيقات، وتؤكد النقابة أن جميع قرارت النقابة هي عمل جماعي تصدر بأجماع المجلس بعد مناقشات، لذلك برجاء توخي الدقة فيما ينشر من أخبار وعدم نسبتها إلي شخص بعينه.

مسلسل توبه تريند تويتر

تصدر مسلسل توبه تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتلك تعد المرة الثانية على التوالي التي يتصدر بها العمل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما رصدت الحلقة السابقة أحداث مشوقة ومثيرة ، دارت حول الفنان دياب الذي يجسد دور شقيق عمرو سعد “توبه” خلال أحداث العمل، يخرج من السجن بعد 7 سنوات اتهم خلاله بقضية سرقة وحيازت مخدرات، بعد خروجه يبحث عن شقيقه توبه “عمرو سعد”، اذ يذهب لوالده فيجد عنده علبة حلوى أهداه توبه لوالده عن طريق “دليفري”، ليكتشف دياب بأنها أرسلت من بورسعيد.