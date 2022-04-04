/690127/مسلسل-توبه-الحلقة-الثالثة-هل-يعثر-دياب-على-شقيقه-عمرو-سعد

تصدر مسلسل توبه تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وتلك تعد المرة الثانية على التوالي التي يتصدر بها العمل تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مسلسل توبه الحلقة الثالثة

وترقب عدد كبير من الجمهور عرض مسلسل توبه الحلقة الثالثة، خاصة بعدما رصدت الحلقة السابقة أحداث مشوقة ومثيرة والتي من المقرر ان يستكملها مسلسل توبه الحلقة الثالثة.

أحداث مسلسل توبه الحلقة الثالثة

تدور أحداث مسلسل توبه الحلقة الثالثة، حول الفنان دياب الذي يجسد دور شقيق عمرو سعد “توبه” خلال أحداث العمل، يخرج من السجن بعد 7 سنوات اتهم خلاله بقضية سرقة وحيازت مخدرات، بعد خروجه يبحث عن شقيقه توبه “عمرو سعد”، اذ يذهب لوالده فيجد عنده علبة حلوى أهداه توبه لوالده عن طريق “دليفري”، ليكتشف دياب بأنها أرسلت من بورسعيد.

وتتوالى أحداث مسلسل توبه الحلقة الثالثة حول عثور دياب على شقيقه توبه ومحاولته الانتقام من الفنان محمد لطفي الذي يجسد شخصية “طرزان”، أما طرازان فهو يدبر مكيدة لأيقاع بالفنانة صبا مبارك.

موعد عرض مسلسل توبه الحلقة الثالثة

يعرض مسلسل توبه الحلقة الثالثة على قناة mbc مصر في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين الموافق 4 من شهر ابريل الجاري، ويعاد مسلسل توبه الحلقة الثالثة في الساعة 2 من منتصف الليل.

مسلسل توبه

جدير بالذكر، أنه حققت الحلقة الاولى من مسلسل توبه نفس النجاح، ولكن كانت بعض تعليقات الجمهور على العمل بأنه يشبه إلى حد كبير مسلسل ملوك الجدعنة الذي قدمه الفنان عمرو سعد في رمضان الماضي 2021، مع الفنان الكبير مصطفى شعبان وحقق صدى واسع بين رواد السوشيال ميديا.

فجاءت ردود فعل الجمهور على النحو الأتي: “مرو سعد عامل مسلسل طالع فيه شبح وبيقول كلام جامد ومقفي مش مفهوم ودمه تقيل نفس سكة أحمد العوضي كدة ومطلعين صاحبته ولا مراته أسماء أبو اليزيد"، وشببه البعض بمسلسل ملوك الجدعنة فكتب أحدهم: “عمرو سعد عمل ريبوت في توبه لمسلسله ملوك الجدعنة اللي هو اصلا متاخد من سلام ياصحبي”، وبعد التعليقات الأخرى جاءت إيجابية ومشيده بمسلسل توبه، فكتب أحدهم :”لا بس توبة طلع جامد السنة دي”، وكتب الاخر: “حد يعاكس مراته في الشارع، مسلسل توبه فاز”.