/690126/الاتحاد-الأوروبي-تشكيل-فريق-مشترك-مع-كييف-للتحقيق-في-جرائم-حرب-بأوكرانيا

كشف الاتحاد الأوروبي، عن تشكيل فريق تحقيق مشترك مع أوكرانيا لجمع الأدلة حول ما وصفها بـ"جرائم الحرب المرتكبة في أوكرانيا".

دوت الخليج

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه تم تشكيل فريق تحقيق مشترك مع كييف لجمع الأدلة حول جرائم الحرب في أوكرانيا، مؤكدة علي استعداد الاتحاد إرسال فريق تحقيق لتعزيز جهود النيابة العامة الأوكرانية، بالإضافة إلي تقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التحقيق.

تشكيل فريق مشترك مع كييف للتحقيق في جرائم حرب بأوكرانيا

وأكدت المسؤولة الأوروبية، علي ضرورة حشد "الاتحاد الأوروبي لجهوده لمحاسبة القوات الروسية المسؤولة عن جرائم الحرب في أوكرانيا".

الرئيس الفرنسي: يجب محاسبة روسيا علي جرائم بوتشا الأوكرانية

وكان قد أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يعتزم العمل على محاسبة روسيا بعد اكتشاف العديد من المدنيين القتلى في محيط العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب ماكرون، عبر حسابه علي تويتر، أنه من غير الممكن احتمال الصور القادمة من ضاحية بوتشا التي ظهر فيها "مئات من المدنيين الذين قُتِلُوا بخسة في الشوارع".

وأضاف ماكرون أنه يجب "محاسبة السلطات الروسية على هذه الجرائم".

وكان قد تم العثور على العديد من القتلى في ضاحية بوتشا بعد انسحاب الجيش الروسي منها، وأفادت البيانات الصادرة عن السلطات الروسية بالعثور على 280 شخص مدفونين في مقابر جماعية.