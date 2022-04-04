النائبة سارة النحاس لـ دوت الخليج: إقامة مقر لهيئة الدواء الأفريقي في مصر يزيد من فاعلية الدور المحوري داخل القارة السمراء

/690122/النائبة-سارة-النحاس-لـ-تحيا-مصر-إقامة-مقر-لهيئة-الدواء-الأفريقي-في-مصر-يزيد-من-فاعلية-الدور-المحوري-داخل-القارة-السمراء

قالت النائبة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب المصري عن حزب مستقبل وطن، أن تخصيص مقر هيئة الدواء الإفريقي فى مصر سوف يعمل علي دعم التعاون المشترك ويزيد من فاعلية الدور المحوري للدولة المصرية بالقارة الأفريقية في مجال صناعة الأدوية.

دوت الخليج

وأكدت النحاس في تصرحات خاصة لـ دوت الخليج، علي أن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على تشجيع الدول الأفريقية على زيادة الاستثمار في مجال صناعة الدواء داخل الدولة.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب " أن خطوة إنضمام الدولة المصرية داخل الوكالة فى شهر يوليو 2021 ، كان له دور كبير جدا في توحيد التشريعات و القوانين الخاصة بتداول الأدوية و تسجيلها وتسعيرها بين الدول الإفريقية .

وتابعت النائبة سارة النحاس: الدولة المصرية تسعى من خلال التعاون مع الـ ( A M A )، لخدمة كافة الشعوب الإفريقية، وإمدادهم بالأدوية و الأمصال و اللقاحات، التي يتم إنتاجها في مصر بعد تحقيق الإكتفاء الذاتي داخل الدولة كما شاهدنا في أزمة فيروس كورونا، بل يزيد من تبادل البحوث الدوائية داخل الدولة والتطلع علي الكثير من الأبحاث للوصول الي الدواء بشكل أسرع ،مشيرة إلي أنه يعود بالنفع على كافة دول القارة .

إنشاء مقر للوكالة الأفريقية للدواء داخل الدولة مصرية

وكان قد عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمال وزير الصحة، اجتماع مع لجنة التقييم التابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقى، لمناقشة سبل إنشاء مقر للوكالة الأفريقية للدواء داخل الدولة مصرية .

وقال المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، أن الوزير لفت إلى أن الدولة المصرية قد تم توقيعها للانضمام إلى اتفاقية الدواء الأفريقية ، ضمن 9 دول من قارة افريقيا ، وقد يتم انعكاس هذا على توطين صناعة الدواء وتبادل البحوث الدوائية بين كل من 9 دول.

وأشار إلى أن الوزير دعا وفد الوكالة الدواء الأفريقية لزيارة وتفقُّد المقر المؤقت الذى سوف يتم اختياره من القبل الدولة ليكون مقراً للوكالة بمصر، كما دعا الوزير الوفد لزيارة مستشفى الشيخ زايد التخصصى ،ليتم التعرف على آلية العمل داخل مستشفيات وزارة الصحة، والوقوف على مدى التطور الذى حققته مصر فى الارتقاء بمستوي العلاج والخدمة للمواطنين.