/690121/غلق-وتشميع-٣ورش-ورفع٢٢٠حاله--إشغال-طرق--بالبحيره

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة ، اليوم الاثنين، بإستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

دوت الخليج و أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٢٣٠ حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ١٠٠ حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابين ثابت ومتحرك بكفر الدوار بنطاق شوارع (المحكمة - اللقاء - الحدائق - التمليك، ورفع ٨٠ حالة إشغال طريق بمركز ومدينة ابوحمص و٥٠ حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات. كما تم غلق وتشميع ٣ ورش بمنطقة الموقف الجديد برشيد

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