/690117/ضبط-٢٣١-اسطوانة-غاز-مهربة-للبيع-بالسوق-السوداء-في-حملات-تموينية-بالبحيرة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الاثنين، على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة .
دوت الخليج
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة م. مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز و الأسواق أسفرت عن تحرير محضر عرض لحوم مكشوفة وعرضه للتلوث بمركز شبراخيتـ كما تمكنت إدارة تموين رشيد من ضبط ٢٣١ اسطوانة غاز منزلية مهربه من الإسكندرية إلى مطوبس للبيع بالسوق السوداء .
إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين
وفى مركز الرحمانية تم تحرير ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و محضرين عدم اعطاء بون صرف الخبز ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات وقت المرور.
اما فى مركز ايتاى البارود فقد تم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى ٦ شكاير دقيق بلدى بالبيع فى السوق السوداء ومحضر عدم الاحتفاظ بماكينة صرف الخبز
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
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