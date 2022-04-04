وزير الأوقاف: توزيع 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف، أن من المقرر توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية.