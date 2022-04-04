وزيرة التضامن: حياة كريمة وزعت ما يزيد على مليون كرتونة رمضان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزيرة، أن ذلك جاء بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية وزعت نحو 4 ملايين كرتونة، كما وزعت مؤسسة حياة كريمة ما يزيد على مليون كرتونة رمضان على الأسر الأكثر احتياجا، التى يتم اختيارها وفقا لمعايير محددة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية.
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