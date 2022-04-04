محافظ بنى سويف يبحث استعدادات استلام وتوريد محصول القمح

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، مراجعة كافة الإجراءات المطلوبة استعدادًا لموسم توريد الأقماح والذى من المقرر أن يبدأ منتصف أبريل الجارى، مع التشديد على ضرورة التيسير على المزارعين أثناء عمليات التوريد والاستلام، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 128 ألفًا و649 فدانًا على مستوى المحافظة فيما يبلغ إجمالى السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية.





واستعرض المحافظ، آليات تنفيذ الخطة التى أعدتها المحافظة لتوريد واستلام محصول القمح الاستراتيجى للموسم الحالى والتى تضمنت عمل حصر للمساحات المنزرعة بالقمح بجميع مراكز المحافظة وتحديد كميات المتوقع إنتاجها بكل قرية على حدة وتم تسليم الحصر إلى مديرية التموين، وحملة توعية للمزارعين عن طريق إدارة الإرشاد بكل مركز وجمعية زراعية، وذلك لحث المزارعين على توريد محصول القمح إلى الدولة، وذلك لزيادة الكميات الموردة من محصول القمح المحلى مع اعتبار أن توريد القمح هذا العام أمن قومى. وأشار المحافظ إلى أن الاجتماع تضمن الإعلان عن أسعار الأردب بدرجاته الثلاث والاشتراطات والضوابط الفنية طبقًا للقرارات الوزارية بهذا الشأن، مع التأكيد على مسئولى الصوامع والشون والهناجر باتخاذ ما يلزم نحو توفير وسائل السلامة والصحة المهنية ووسائل الحماية المدنية، والتأكد على حظر تحصيل أى مبالغ نظير التوريد تحت أى مسمى، وعدم استلام أقماح من مواسم سابقة (قديمة) أو أقماح مستوردة أو مخلوطة ومصادرة هذه الكميات عند توريدها.

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