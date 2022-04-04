متحدث الوزراء: الأرصدة من السلع تشير إلى احتياطى مطمئن للغاية

جدة - نرمين السيد - صرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية.





وأكد سعد، أن الأرصدة من السلع تشير إلى احتياطى مطمئن للغاية، فالقمح يتوافر مخزون منه يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفى المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفى 7.8 شهر، فى حين يكفى الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميدانى على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة فى المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة فى أسعار الدواجن البلدى والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية.