/690119/نقابة-المهن-الموسيقية-تصدر-بيان-شديد-اللهجة-للصحفيين-والمنصات-الاعلامية

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان شديد اللهجة للصحفيين وعدد من المنصات الاعلامية، تهاجم به الشائعات التي تصدر مؤخرا على لسان الفنان هاني شاكر.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير بيان نقابة الموسقيين للصحفيين والمنصات الاعلامية

وجاء بيان نقابة الموسيقيين على النحو الأتي: “تهيب نقابة المهن الموسيقية بالسادة الصحفيين والمواقع والمنصات الإعلامية توخي الدقة وميثاق الشرف الإعلامي فيما ينشرونه عن نقابة المهن الموسيقية حيث دأبت مؤخرآ بعض المواقع والمنصات الإعلامية الزج بأسم الفنان هاني شاكر فيما ينشر من أخبار أوقرارات علي غير الحقيقية”.

نقابة الموسقيين تتصدى للشائعات

وتابع البيان: “وننوه أن جميع قرارات الإحالة للتحقيق أوالوقف أوحتي العقوبة صادرة عن مجلس النقابة بعد التحقيق من الشؤون القانونية والإحالة إلي مجلس النقابة مع التوصية بما اسفرت عنه التحقيقات”.

واختتم البيان: “وتؤكد النقابة أن جميع قرارت النقابة هي عمل جماعي تصدر بأجماع المجلس بعد مناقشات، لذلك برجاء توخي الدقة فيما ينشر من أخبار وعدم نسبتها إلي شخص بعينه”.

أزمة نقابة الموسيقين مع وليد منصور

وكانت قد نشبت أزمة قوية بين نقابة الموسيقين والملحن وليد منصور، بعد أن أصدرت النقابة بيان تمنع به التعامل مع وليد منصور، جاء على النحو الأتي: ““في إطار جهود نقابة المهن الموسيقية في تطبيق القانون والحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية العمومية الخدمية والاجتماعية من خلال تحصيل الرسم النسبي المقرر قانونًا، وحيث امتنعت شركة تالنت ويرأسها المتعهد وليد منصور”.

وتابع البيان: “عن سداد الرسم النسبي عن الحفل المقام يوم الجمعة ٢٠٢٢/٣/١١ بحديقة فاملي بارك بالتجمع الخامس رغم مطالبته المتكررة ورفضه سداد قيمة الرسم النسبي عن الحفل… لذلك تقرر.. أولا: منع التعامل شركة تالنت ويحظر على أعضاء النقابة عاملين ومنتسبين أو مصرح لهم مخالفة قرار نقابة المهن الموسيقية… ثانيًا: تخطر جميع الجهات والأماكن المعنية بهذا الأمر حتى التصرف وصدور قرار آخر أو استمرار الوقف”.

وجاء رد وليد منصور على البيان من خلال موقع تحيا نصر، نافيا ما اقرته النقابة، فقال: “اولا مفيش حفل شاب خالد يوم ١١ كلام كله غلط الحفل كان لجدل وعزيز مرقه وتم سداد الرسوم، مش اي حاجه يا جماعة تنزل، أنا تعبت”.