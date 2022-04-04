قنا تُسجل صفر إصابات بكورونا والمستشفيات خالية من المصابين

أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الاثنين، عن تسجيل المحافظة صفر إصابات بفيروس كورونا، حيث لم تسجل أي إصابات منذ 5 أيام.

دوت الخليج

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إن المحافظة شهدت تراجعا في أعداد المصابين والوفيات بفيروس كورونا، حتى سجلت صفر إصابات منذ 5 أيام، كما أن المستشفيات أصبحت خالية من المصابين بالفيروس.

المحافظة استفادت من تواجد فيروس كورونا من خلال تطوير المنظومة الصحية بقنا

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المحافظة استفادت من تواجد فيروس كورونا من خلال تطوير المنظومة الصحية بقنا، وإضافة أسرة عناية مركزة وأسرة عادية وإحلال وتجديد للمستشفيات، مضيفًا أنه يجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من خلال التباعد وارتداء الكمامات، والحفاظ على عدم انتشار الفيروس مرة أخرى.

وفي سياق أخر شاركت الجمعة الأول من أبريل الفرق الطبية الأطفال بدور الأيتام فعاليات يوم اليتيم

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن الفرق الطبية المختلفة قد شاركت في فعاليات يوم اليتيم من خلال تقديم خدمات مبادرة الصحة العامة حيث تم تنفيذ مبادرة الأنيميا والتقذم والسمنة ،مبادرة صحة الفم والأسنان والتوعية بالتغذية السليمة.

رعاية الدار القبطي للأيتام بنجع حمادي

وأضاف الدكتور راجي أن الفعاليات شملت دار رعاية الدار القبطي للأيتام بنجع حمادي ،دار الرحمة للفتيات الأيتام بنجع حمادي ،مؤسسة البنين القبطية للأيتام (مارمرقس) بمدينة قنا ،جمعية الشابات القبطية الأرثوزوكسية للأيتام بمدينة قنا ،دار أحمد جبرة للأيتام بمدينة قنا

حيث تم تقديم الكشف علي الأطفال وتقديم التوعية الصحية السليمة لهم وسبل الإعتناء بصحة الفم وكذلك توعية حول فيروس كورونا وضرورة الإلتزام بالنظافة العامة وإستخدام المطهرات .