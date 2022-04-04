/690112/تعرف-على-المسلسلات-المنافسة-على-لقب-الأفضل-في-مسابقة-كأس-إنرجي-للدراما-الاختيار-في-المقدمة

أعلن محمد طارق أضا، عن المسلسلات المنافسة على كأس إنرجي للدراما وذلك ضمن موسمه السادس المقرر عرضه على راديو إنرجي 92.1ـ، اذ تنافس تلك المسلسلات على لقب الأفضل في رمضان 2022.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسابقة كأس انرجي للدراما

وجاءت تقسيمة المسلسلات المنافسة على كأس انرجي للدراما، وفقال لما أعلنه محمد طارق خلال برنامجه على النحو الأتي:

المجموعة الأول تنافس مسلسلات الاختيار 3، جزيرة غمام، المداح - أسطورة الوادي، أولاد عابد، دوبامين 15 حلقة.

ـ بينما في المجموعة الثانية تنافس مسلسلات المشوار، دايما عامر، توبة، عالم تاني، بطلوع الروح 15 حلقة.

ـ والمجموعة الثالثة تنافس مسلسلات Suits بالعربي، بابلو، مين قال، انحراف، النقطة العامية.

لجنة تحكيم مسابقة كأس انرجي للدراما

ومن المقرر أن تتكون لجنية تحكيم مسابقة كأس انرجي من كلام من النقاد علا الشافعي، حنان شومان، زين خيري ومن مشاهير السوشيال ميديا سيكون: عبدالله غلوش، محمد طاهر، وعلي غزلان.

مسلسل الاختيار 3

من ناحية اخرى، مسلسل الاختيار 3 تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وتعد قصته مأخوذة عن أحداث حقيقية، حيث يقدم صناع المسلسل حقائق تقدم للمرة الأولى في عمل درامي حول فترة مهمة في التاريخ المصري الحديث، بداية من ثورة 30 يونيو التي قام بها الشعب لرفض حكم جماعة الإخوان، وكواليس تلك الفترة.

أحداث مثيرة في مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2

وكان قد انتهى مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2، بمشهد يجمع الفنان ياسر جلال “الرئيس السيسي”، مع صبري فواز “محمد مرسي”، في احتفالية انتصار 6 أكتوبر، ووهما يتحدثان عن ما دار بين الرئيس السيسي وخيرت الشاطر، ليقول له السيسي: “جيش مصر يافندم وجيش الشعب وطول ما الشعب معاك الجيش عمره ما يبقى ضدك”.