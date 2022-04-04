/690110/مصرع-وإصابة-4-أشخاص-في-حادث-تصادم-سيارة-مع-دراجة-نارية-بالمنوفية

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أخرين في حادث تصادم تسبب في حزن كبير بين أهالي مدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية، وجاء ذلك في حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية، وانقلاب الدراجة النارية والسيارة في ترعة بجانب الطريق.

دوت الخليج

الواقعة بدات بتلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوقوع حادث بدائرة المركز، ما تسبب في وفاة شخص وإصابة 3 آخرين.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفي مركز تلا، وتم التحفظ على جثمان الشخص المتوفي في مشرحة المستشفى، ووُضع تحت تصرف جهات التحقيق،وتم تحرير محضر بالواقعة والنيابة تباشر التحقيقات.

كان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية قد عقد اجتماعاً لمناقشة أخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة للعام المالى الحالى، وشدد على رفع معدلات التنفيذ وتكثيف الجهود للإنتهاء من كافة الأعمال في أسرع وقت.

حصر كافة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة تمهيداً لإدراجها فى خطة الرصف

ووجه بحصر كافة الطرق بمختلف مراكز ومدن المحافظة تمهيداً لإدراجها فى خطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2022/2023 ، حضر اللقاء نائبة محمد موسى، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد للمحافظة، مدير مديرية الطرق بالمحافظة، المستشار الهندسى، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكبارى فرع المنوفية، مدير عام التخطيط والمتابعة بالديوان العام وممثلى عدد من الشركات المنفذة.

وتابع محافظ المنوفية نسب تنفيذ أعمال الرصف لكل شركة على حدة للوقوف على حجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، مؤكدا على أنه لا يدخر جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان الإنتهاء من الأعمال المقررة وفق للجدول الزمنى المحدد.