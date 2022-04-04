/690106/نائب-مستقبل-وطن-الإختيار-يؤكد--إن-ربنا-نجانا-من-سيناريو-كارثي

أشاد النائب محمد مصطفي السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالحزء الثالث من مسلسل الإختيار “ القرار”، مؤكدا أن أهم ما يميز الأعمال الدرامية الوطنية، إنها تظهر حقيقة جماعة الإخوان الإرهابية أمام الشعب المصري، مضيفا” بتجبر الثعابين يخرجوا من جحورهم وتظهر حقيقتهم قصاد الشعب اللي كانوا عايزين يضحكوا عليه بإسم الدين”.

دوت الخليج

تعليق النائب محمد السلاب على مسلسل الإختيار

وأوضح وكيل صناعة النواب، إن كل ما يدور من أحداث داخل المسلسل موثق بالصوت والصورة، لافتا إلى أن المسلسل استطاع على مدار الحلقتين الأوئل، يؤكد أن هذه الجماعة كانت تخصص جلساتها للتخطيط والتهديد بحرق الممتلكات العامة ومقار الأجهزة الأمنية، مدعين حب الوطن ولتغني بالحديث عن الوطنية والأخلاق والشرف.

وتابع،” عشان كدا كل واحد شاف الحلقتين اللي فاتوا من مسلسل الاختيار ٣ قدر يشوف ازاي جماعة كانت بتحاول تستحوذ على كل حاجة في الدولة وتجرها لمصير مؤلم كان بينتظرنا لو كانت الجماعة ومندوبها استمروا في حكم مصر، عشان كدا كل يوم بنحمد ربنا إنه نجانا من هذا السيناريو الكارثي”.

ووجه النائب محمد مصطفي السلاب، خالص التحية والتقدير، لطاقم العمل على المجهود الكبير المبذول في المسلسل سواء من حيث الكتابة الجيدة للنص أو الأداء أو الإخراج المتمكن، مؤكدا أن مشهد واحد من مسلسل قادر كشف وتوصيل حقائق ومعاني كثيرة لملايين من المواطنين.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.